Sommaire

Forçage radiatif

L’effet de serre (ou forçage radiatif) résulte de la basse température des couches supérieures de la troposphère, comparée à la température de la surface de la terre. Le système terre-atmosphère ne connaîtrait pas, en effet, l’effet de serre s’il était isotherme, émettant dans son ensemble dans le spectre infra-rouge comme le ferait un corps noir.

L’effet de serre augmente la température de surface de la planète en réduisant les pertes d’énergie vers l’espace dont la température est proche du zéro absolu (2,7 K) par absorption des infrarouges émis par la terre. Cette absorption se fait principalement par la vapeur d’eau dans les couches basses de l’atmosphère, chaudes et humides, et par le CO 2 dans les couches hautes, froides et sèches.

Le rôle des gaz à effet de serre tels que le méthane (CH4) ou l’ozone (O3) est bien compris, l’absorption des infrarouges émis depuis la surface de la terre dans les bandes d’absorption de ces gaz dépendant directement de leur concentration dans l’atmosphère. Par contre, cette relation de causalité est beaucoup plus subtile pour le CO 2 en raison du phénomène de saturation qui fait que, en première approximation, l’absorption des infrarouges émis par la terre n’augmente pas avec sa concentration. Mais ceci n’est pas tout à fait vrai pour deux raisons :

La raie d’absorption du CO 2 située entre 14 et 17 µm n’est pas saturée sur ses ailes : l’absorption augmente donc faiblement avec la concentration du CO 2

située entre 14 et 17 µm n’est pas saturée sur ses ailes : l’absorption augmente donc faiblement avec la concentration du CO L’altitude à partir de laquelle le rayonnement thermique s’échappe vers l’espace augmente avec la concentration de CO 2 en raison de l’épaississement de la couche opaque au sein de laquelle toute émission dans le spectre infrarouge du CO 2 est réabsorbée ou diffusée. La température diminuant avec l’altitude, l’émission est plus faible, ce qui renforce le forçage radiatif de l’atmosphère.

Il y a lieu de souligner le rôle particulier joué par la vapeur d’eau sur le climat : le mécanisme invoqué pour expliquer la température clémente de notre planète, qui devrait être de -18°C en l’absence de tout effet de serre, lui est principalement attribué. La convection thermique redistribue l’humidité et homogénéise la température dans la couche de 0 à environ 4,4 km. Ceci influence l’équilibre thermique vertical de la planète en amenuisant la diminution moyenne de température avec l’altitude que l’effet de serre impose à la troposphère. Sans les mécanismes convectifs, le changement serait plus abrupt et donnerait une température moyenne de la surface terrestre plus élevée. En s’évaporant des océans la vapeur d’eau prélève de l’énergie, la chaleur latente, qui est libérée lors de sa condensation dans l’atmosphère. Le réchauffement qui en résulte limite les phénomènes de convection depuis la surface de la terre, réduisant ainsi les échanges thermiques vers la haute atmosphère. A ceci s’ajoute l’action des nuages bas qui ont un fort effet d’albédo et les nuages hauts dont l’effet de serre est important.

Équilibre énergétique

Le lien entre le réchauffement et l’augmentation de la concentration du dioxyde de carbone atmosphérique depuis le début de l’âge industriel est mal compris.Une rétroaction positive de la vapeur d’eau suite à l’augmentation de température amplifie l’impact des gaz à effet de serre. La boucle de rétroaction fait intervenir les océans à la fois en tant que pourvoyeurs de vapeur d’eau mais également par leur effet modérateur de la température de surface des continents. D’autre part au réchauffement anthropique se superpose la variabilité naturelle du climat qui, jusqu’à présent, restait hautement spéculative.

A l’équilibre thermique, l’énergie solaire reçue par la terre est égale à l’énergie thermique réémise dans l’espace sous forme de rayonnement infrarouge. En écrivant que le Flux infrarouge émis = Flux solaire absorbé, on obtient la relation bien connue :

4πR2σT e 4= (1-A) πR2F 0

où 4πR2 représente la surface de la terre, σT e 4 l’émission du corps noir, (1-A) le coefficient d’absorption, πR2 la section de la terre, et F 0 le flux solaire à l’extérieur de l’atmosphère ; T e est la température d’équilibre radiatif, A l’albédo planétaire, et σ la constante de Stefan-Boltzmann (5,67.10­-8W.m­-2 .K­-4).

Pour quantifier l’effet du forçage radiatif sur la température moyenne globale, supposons dans un premier temps une atmosphère parfaitement transparente aux rayonnements thermiques réémis par la terre. Dans ce cas, la puissance radiative émise σT e 4 équilibrerait exactement la puissance radiative incidente des radiations solaires de courte longueur d’onde atteignant effectivement la surface de la terre (1-A)F 0 /4, soit 240 W/m2 (F 0 =1365,8 W/m2, l’albédo actuel est voisin de 0,3), ce qui donne T e =-18°C (255 K).

La température globale moyenne de la Terre est de 15 ° C (288 K), ce qui correspond à un pouvoir radiatif égal à σTe4 = 390 W/m2. La différence entre ce pouvoir radiatif et ce qui serait émis en l’absence d’atmosphère est de 390-240= 150 W/m2, ce qui correspond à l’absorption par l’atmosphère réelle en présence de vapeur d’eau, de gaz à effet de serre, de nuages et d’aérosols. L’efficacité du forçage radiatif est alors de (288-255)/150 = 0,22 °C/(W/m2).

Le réchauffement et le CO 2 anthropique

Radiation thermique dans la bande d’absorption du CO 2

Connaissant l’efficacité du forçage radiatif, estimons l’impact sur la température globale d’une modification de la concentration du CO 2 atmosphérique en faisant intervenir le rayonnement thermique dans la bande d’absorption du CO 2 entre 630 et 700 cm-1. Lorsque la concentration augmente l’altitude à partir de laquelle le rayonnement thermique est émis vers le cosmos augmente également. Comme le montre le tableau représentant la pression partielle du CO 2 (produit de la pression par la concentration) en fonction de l’altitude pour des concentrations de 300, 400 et 500 ppmv, la température du rayonnement émis peut être déterminée en utilisant les « température et pression normales » (TPN) qui permettent de s’affranchir des variations de ces deux paramètres selon le lieu et le temps considérés. La pression TPN est exprimée par la relation P=1013.25 x (1-0.0065 x z/288.15)5.255 où z est l’altitude (m). Au niveau de la mer la pression est de 1013,25 hPa, la température de 15 °C et le gradient thermique adiabatique de -6,5 °C/km. A 11 km d’altitude la pression a chuté à 226,38 hPa et la température à -56 °C. Entre 11 km et 20 km (stratosphère) la température reste constante. De manière à s’affranchir de la singularité de la température à 11000 m résultant du changement d’équation, un ajustement par un polynôme du second degré est opéré.

En considérant le rayonnement thermique qui correspond à 400 ppmv de CO 2 , la puissance radiative émise déduite du spectre infrarouge observé par satellite, ramenée à la sphère terrestre, est 38,55/4=9,64 W/m2 pour une température égale à 220 K, ce qui correspond à une altitude de 12350 m et une pression partielle de CO 2 de 0,0729 hPa.

On peut maintenant déduire quelle était la puissance radiative réémise au début de l’ère industrielle lorsque la concentration du CO 2 était 300 ppmv, ce qui correspond à une altitude d’émission de 10550 m et une température de 224,93 K. L’application de la loi de Stefan-Boltzmann donne 9,64 x (224,93/220)4 = 10,53 W/m2, soit un gain de puissance de 10,53-9,64 = 0,89 W/m2. Ceci correspond à une diminution de la température de 0,19 °C d’après l’efficacité du forçage radiatif.

Pour ce qui est de l’impact climatique dans l’hypothèse du doublement de la concentration du CO 2 anthropique, une concentration de 500 ppmv correspond à une altitude d’émission de 13680 m et une température de 217,63 K. La puissance radiative réémise déduite de la loi de Stefan-Boltzmann est 9,64 x (217.63/220)4 = 9,23 W/m2 soit une perte de puissance de 9,64-9,23 = -0,41 W/m2, ce qui correspond à une augmentation de la température de 0,09 °C.

Effet de l’élargissement de la bande d’absorption du CO 2

Au réchauffement anthropique dû à l’augmentation de l’altitude à partir de laquelle le rayonnement thermique s’échappe vers le cosmos s’ajoute l’effet de l’élargissement de la raie d’absorption du CO2 lorsque la concentration en dioxyde de carbone croît. Si on considère une atmosphère d’humidité moyenne, l’augmentation, depuis le début de l’ère industrielle, du forçage radiatif ∆e (W/m2) résultant du rayonnement réémis vers la terre dans la bande 14 – 17 µm s’exprime en fonction de la teneur relative en CO 2 par rapport à ce qu’elle était en 1850, soit (CO 2 )/(CO 2 ) 1850 , par la relation :

∆e=2.94*Log 2 [(CO 2 )/(CO 2 ) 1850 ]

Le réchauffement anthropique déduit de la température globale instrumentale (Pinault, 2018e)

La contribution réelle du réchauffement anthropique au réchauffement total observé peut s’estimer de manière relativement précise en déduisant de la température globale instrumentale la variation naturelle de la température déduite de la mesure de la température de surface de la mer en des endroits précis des gyres subtropicaux représentatifs des échanges thermiques de longue durée entre les océans et les continents (voir « Changement climatique»).

La contribution anthropique à la température globale est obtenue en soustrayant le signal océanique de la température de surface instrumentale. Des variations significatives sont observées avant 1970, résultant principalement d’un manque de représentativité des zones sélectionnées pour estimer la contribution de chacun des océans à la variabilité du climat à partir de la température moyenne de la surface de l’eau de mer. La composante anthropique de la température globale a augmenté linéairement depuis 1970, sans aucune inflexion. Le réchauffement anthropique semble proche de 0,8 ° C en 2017.

Cette estimation est supérieure à l’augmentation de la Tmg résultant de l’augmentation de l’altitude à partir de laquelle le rayonnement thermique s’échappe vers le cosmos qui, elle, est voisine de 0.30 °C. Ce biais est principalement imputable à la couverture nuageuse de la haute troposphère, qui implique le gradient thermique adiabatique, l’albédo de surface et les rétroactions dues aux nuages. Le dioxyde de carbone contribue pour environ 80% au forçage radiatif dû aux gaz à effet de serre.

Références

Glossaire

La chaleur latente est la chaleur échangée lors du changement d’état de l’eau de mer au cours du processus de vaporisation.

Un corps noir en équilibre thermique (qui est à une température constante) émet un rayonnement électromagnétique appelé rayonnement du corps noir. Le rayonnement est émis selon la loi de Planck, ce qui signifie qu’il a un spectre qui est déterminé par la température seule, et non par la forme ou la composition du corps. Par exemple, le soleil peut être considéré comme émettant un rayonnement du corps noir qui présente une distribution en énergie caractéristique de la température T = 5780 K: la photosphère contient des photons presque en équilibre thermique, malgré leur évasion dans l’espace qui a un effet négligeable sur l’équilibre du rayonnement à l’intérieur de la photosphère.

Le rayonnement émis par la terre peut aussi être assimilé à l’émission d’un corps noir qui présente une distribution en énergie caractéristique de la température T=288K. Les photons dont l’énergie correspond aux bandes d’absorption saturées de l’atmosphère (vapeur d’eau, CO2) sont également en équilibre thermique s’ils s’échappent de la couche opaque : la température diminue progressivement avec l’altitude de la troposphère (-6,5°C/km).

L’albédo, qui est le rapport de l’énergie solaire réfléchie par une surface à l’énergie solaire incidente, est élevé sur les calottes polaires (de l’ordre de 60%) et beaucoup plus faible sur les océans (5 à 10%). Pendant une période de refroidissement les calottes polaires s’étendent, ce qui augmente l’albédo. La planète réfléchit davantage le rayonnement solaire, en absorbe moins, ce qui amplifie son refroidissement. Le réchauffement a des effets inverses: le réchauffement de la planète fait fondre la banquise polaire, ce qui diminue l’albédo et donc augmente la température de la planète.

Le gradient thermique adiabatique est, dans l’atmosphère terrestre, la variation de température de l’air avec l’altitude (autrement dit le gradient de la température de l’air). Adiabatique signifie qu’une masse d’air n’échange pas de chaleur avec son environnement (autres masses d’air, relief). Si l’on exclue la condensation (formation de nuages et précipitations) et la vaporisation, le gradient thermique de l’atmosphère ne dépend que de la pression.

Les bandes d’absorption du rayonnement infrarouge émis depuis la surface de la terre sont saturées lorsque la longueur optique est très inférieure à l’épaisseur de la couche absorbante de l’atmosphère. Dans ce cas, la couche est opaque et l’émission est réduite au rayonnement diffus (rayonnement thermique) depuis sa surface.